"La bici è meglio, risparmi benzina"

"L’auto è molto utile nei casi in cui devo trasportare qualcosa di pesante o se devo caricare la spesa, ma per il resto scelgo di muovermi con la bicicletta – dice Cristiano Luciani –. Le motivazioni sono chiare: è più comoda sia da utilizzare sia da parcheggiare, non fa troppo rumore e mi permette di spendere in meno sulla benzina e sui parcheggi, oltre che sul mantenimento dell’auto stessa. In più permette di rimanere in forma e di sentirmi bene con me stesso. Oggi comprare una macchina sta diventando insostenibile, bisogna trovare un auto moderna e silenziosa per cercare di inquinare meno, ma tutto ha un prezzo e quest’ultimo è parecchio elevato".