La birra di Ferrara sotto le stelle

Ferrara Sotto le Stelle quest’anno si potrà ascoltare, vivere e anche bere. Nasce infatti una collaborazione tutta ferrarese tra il Festival e Lost Road Company, beer firm artigianale guidato da Michele Massellani, che diventa partner ufficiale dell’edizione 2025. Dalla passione condivisa per la qualità, il territorio e le storie da raccontare, è nata una birra dedicata al festival: una Session Ipa dal carattere fresco e leggero, creata con malto d’orzo, fiocchi di frumento e l’inconfondibile impronta Lost Road. La birra ‘Ferrara Sotto le Stelle’ sarà disponibile alla spina durante tutte le serate del Festival, ma anche in lattina in alcuni locali selezionati della città – e non solo. La presentazione ufficiale si terrà oggi alle 19 da Lost Road (via del Mercato 6): un momento di brindisi collettivo, con un djset a cura di Ummer & Zivago, per celebrare questa nuova avventura.