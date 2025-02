La Bonifica interviene sulle frane dei canali, lavori per 100mila euro

Un nuovo intervento di ripresa frane verrà avviato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara a Copparo. I lavori, volti alla messa in sicurezza del territorio, partiranno il 24 febbraio e interesseranno lo scolo Vigheldo lungo via del Caseggiato; il canale Naviglio in via Viagara e il canale Brusabò in via Lanternazza. L’importo dell’intervento è di 100mila euro e sarà sostenuto in compartecipazione al 50% da Consorzio e Comune di Copparo.

Per consentire le operazioni con macchine movimento terra in completa sicurezza, da lunedì al 10 marzo, o comunque fino a termine lavori, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare di alcuni tratti di strada, come da ordinanza temporanea della Polizia Locale di Polizia Municipale n°21 del 12 febbraio 2025. In particolare: via Caseggiato, nel tratto compreso fra i civici numero 207 e numero 217; via Vigara nel tratto compreso fra l’incrocio con via Camatte e ponte "Pasticcera"; via Lanternazza nel tratto compreso fra il civico 35 e il termine del territorio comunale (immissione in via Obice nel comune di Tresignana).

Per tutto il periodo sarà naturalmente garantito l’accesso a residenti e a veicoli delle forze dell’ordine, della raccolta rifiuti e a mezzi di soccorso. "Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – assicurano dall’Ente - vigilerà come sempre che i lavori, necessari per la tenuta idrogeologica del territorio, vengano svolti nel minore tempo possibile per creare il minimo disagio ai cittadini". Sempre nel comprensorio copparese, ad inizio di questo mese, sono stati completati gli interventi di espurgo e risagomatura delle sponde di due canali del reparto di Copparo.