La bonifica, ora basta un bottone E il trattore è guidato dal satellite

La cabina del trattore con tutte quelle lucette ricorda un’astronave; la mano che una volta la letteratura voleva callosa adesso è un tocco di velluto sul joystick. Così oggi, guidati dagli impulsi di un satellite, si irrigano i campi dove c’è più bisogno d’acqua, si butta il concime, calano le lame dell’erpice per trasformare la terra. Si chiama agricoltura 4.0. Lasciata da parte la zappa – in realtà più d’uno la usa ancora per i lavori di ‘fino’ – oggi il contadino è un esperto che naviga tra chip, algoritmi, impulsi guidati dalla cloche del trattore, navicella tra i filari. Dal 1986 tra le fila di Coldiretti, vicedirettore dell’associazione di categoria, Riccardo Casotti è stato testimone di questo cambiamento, una rivoluzione che va veloce. "Se dovessi salire oggi su un trattore – svela – sarei in difficoltà". Una volta sul Same c’era la ’ridotta’, così si chiamava la marcia, adesso si guarda con gli occhi lassù, al satellite che ti guida tra frutteti e scoline. Ancora Casotti: "L’agricoltura di precisione è una grande opportunità, servono competenze, formazione per i giovani, conoscenza". Satelliti, immagini aeree, previsioni metereologiche, indicatori di salute delle piante, ci vuole ben più di una laurea per orientarsi tra colture e filari. Dal verde del grano al tepore della stalle. Dario Pincelli, allevatore associato Coldiretti, munge le mucche con un robot. "L’animale si avvicina alla macchina che con un microchip avverte la presenza e comincia a mungere, fa anche un’analisi delle condizioni di salute dell’animale", precisa Casotti. Campi e canali. L’ultima frontiera è la bonifica 4.0. Dalla paratia di una chiusa da sollevare a mano facendo appello a muscoli e pazienza adesso il consorzio di bonifica Ferrara – presidente Stefano Calderoni, direttore Mauro Monti – guida la rete di canali e impianti idrovori da una centrale che va ad impulsi, computer e consolle nella sede in via Mentana. "Si chiama telecontrollo – spiega Calderoni, vicepresidente dell’Anbi (Associazione nazionale dei consorzi) –, la finalità è quella di risparmiare, di essere più efficenti, maggiormente performanti".

Lo sono davvero se il sistema è stato brevettato a livello nazionale, orgoglio made in Fe quell’algoritmo che è stato inventato qui e che è il cuore del progetto. "Gestiamo tutto dalla centrale – dice Gianluca Forlani, dirigente del consorzio –. Il frutto di una serie di studi e conoscenze applicate alla bonifica, alla sua opera di salvaguardia di un territorio. La prima fase è stata l’automazione degli impianti. Il passo successivo il telecontrollo. In pratica facciamo tutto da qui, con una tastiera, un monitor". Si chiamava la stanza dei bottoni, un luogo un po’ avvolto nel mistero dal quale si tirano i fili. Ne ha una il consorzio di Bonifica, led e chip per tenere sotto controllo un territorio. Dalla litania ’arrivano gli scariolanti’ – fazzolettone legato al collo e casacca di fustagno – a maglioncino e jeans, le dita che scorrono veloci su una tastiera.

Mario Bovenzi