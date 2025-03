La botanica nel piatto e le piante mangerecce

Il Garden club Ferrara organizza per oggi, alle ore 17:00, un incontro con Lisa Brancaleoni, docente al Dipartimento dell’Ambiente

e della Prevenzione dell’Università di Ferrara. Alla Biblioteca Ariostea

si terrà infatti una conferenza dal titolo:

’La botanica nel piatto. Le piante spontanee mangerecce’. Si parlerà di come è cambiato il nostro modo di vedere le piante che oggi definiamo “erbacce” e che un tempo erano alla base della nostra cucina e della vita quotidiana. "Avremo modo di approfondire – spiegano gli organizzatori – come riconoscere le piante da “mettere nel piatto”, quali possiamo mangiare in sicurezza, come si raccolgono e si cucinano senza alterarne

le proprietà".

Introdurrà la presidente Paola Roncarati.

L’evento è aperto a tutti.