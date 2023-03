"La bottega del caffè, così attuale"

Con ‘La bottega del caffè’, da oggi a domenica al Teatro Comunale di Ferrara, Michele Placido si cimenta in questo sfaccettato affresco sociale e umano raccontato da Goldoni, spaccato ancora quantomai attuale. L’opera oggi, domani alle 20,30, domenica alle 16. La compagnia incontrerà il pubblico sabato alle 12 al Ridotto del Teatro.

Placido, cosa ci può anticipare dello spettacolo?

"Sta andando molto bene, con sold out in tutta Italia. Credo che il successo sia dovuto alla capacità drammaturgica di Goldoni per una commedia con una messa in scena tradizionale ma dal contenuto assai contemporaneo. Una commedia che rivoluziona quel periodo storico. Non si scrive più per la commedia dell’arte coi personaggi classici di quel periodo del 1750 ma toglie le maschere e mette in scena personaggi veri che vivono questa bottega del caffè nell’arco di una giornata. In quella piazzetta il caffè diventa luogo di chiacchiere, pettegolezzi ma anche di fatti veri. Si ritrovano rampolli della borghesia commerciale veneziana, prostitute, il gioco d’azzardo. Goldoni fa convivere varie figure non all’interno di meccanismi intellettuali filosofici ma del popolo, della media borghesia"

Testo attuale?

"Con i pettegolezzi e le chiacchiere, immaginiamo che sia un microcosmo come oggi sono i social, con le fake news o le verità che si confondono. Chiunque oggi è scrittore, giornalista, critico o politico usando anche parole grevi. Una nuova decadenza, con la violenza verbale che colpisce, il bullismo, e il gusto del chiacchiericcio. In quest’opera Goldoni fa sorridere ma anche riflettere. Vediamo sempre i difetti degli altri ma mai i nostri"

Al Comunale è presidente della Fondazione: che legame si è creato tra lei e il teatro?

"Ferrara è tra le più belle città d’Italia e ha un teatro con una storia e una Fondazione di cui sono onorato di esserne presidente. Il teatro è il mio lavoro e dopo tanti anni di carriera posso davvero dire la mia. In questi due anni di lavoro il Comunale sta dando risultati straordinari dal punto di vista dei numeri degli spettatori che della programmazione e sperimentazione. E ho la gioia di venire a Ferrara, di fare le riunioni e di avere al fianco Moni Ovadia come direttore artistico della programmazione di prosa. Come presidente del consiglio di amministrazione, sono al corrente delle spese e si tratta di un comportamento etico e morale e di responsabilità nei confronti della città, ruolo che ricopro con onore e senza percepire compenso"

Cos’è il teatro per lei e che ruolo invece ha il cinema?

"Io sono nato in palcoscenico. Mi sono formato all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, la scuola più prestigiosa e antica d’Italia dalla quale sono usciti attori come Gassman e grandi registi. Poi è arrivato anche il successo televisivo dato dal pubblico ‘pigro’ che sta a casa a guardare la tv. Mi occupo anche di giovani, della loro formazione dal punto di vista teatrale e soddisfazioni le sto avendo dal cinema con successi come ‘Caravaggio’ e precedentemente ‘Romanzo Criminale’. Il cinema, dal punto di vista registico ora è diventato più importante per me. Se i progetti hanno validità, accetto"

Il teatro, ha qualcosa in più?

"Il bello di mantenere il contatto con il pubblico. Quando sono sul palcoscenico provo un’emozione straordinaria. E’ il pubblico che regala il successo, soprattutto in teatro".

Sfide all’orizzonte?

"Quest’anno il teatro ha incassato più del cinema, facendo il 30% in più di incassi già prima del covid. Oggi andare a teatro è un bisogno del pubblico, dobbiamo continuare a lavorare con onestà".

Laura Guerra