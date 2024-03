La Bottega dell’Artigiano. Parte la raccolta dei fondi

La Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro, socia di Confcooperative Ferrara, è impegnata da decenni nell’inserimento lavorativo, nell’accoglienza e nell’accompagnamento sociale delle persone fragili e ne sono testimonianza le tante attività che vengono svolte da oltre 30 anni nel territorio ferrarese. E’ una cooperativa dinamica e innovativa, che lavora sia per il pubblico, sia per il privato e non teme il "chiedere una mano, quando si tratta di progetti importanti", afferma il presidente Nicola Folletti.

"La Bottega dell’Artigiano è l’ultimo progetto sul quale stiamo lavorando, e abbiamo bisogno di fondi, più fondi, e abbiamo attivato una raccolta – ora si chiama crowdfunding – come a suo tempo facemmo per la Casa Famiglia Civico 77". L’artigiano è colui che esercita un’attività (anche artistica) per la produzione (o anche riparazione) di beni, tramite il lavoro manuale proprio e di un numero limitato di lavoranti, senza lavorazione in serie, svolta generalmente in una bottega. Qualche decennio indietro, si mandavano “a bottega” i propri figli da vari maestri (falegnami, sarti, barbieri, calzolai ecc.) o da veri e propri maestri d’arte (pittori, scultori, orafi, ecc.), affinché potessero imparare il mestiere e/o affinare doti già in loro possesso.

"La Bottega dell’Artigiano, completa il recupero della Corte Colonica “La Zanetta” a Baura dove sono ospitate in accoglienza residenziale e in laboratori socio-occupazionali, persone con disabilità, svantaggiate e richiedenti asilo", continua Folletti "per l’acquisto e la posa in opera della struttura, pari a 30.000 euro, è stata attivata una raccolta tramite donazioni (che sono detraibili) che porteranno la cooperativa ad un passo più vicini al raggiungimento di questo sogno". Come donare? dal sito www.integrazionelavoro.org oppure con bonifico Iban: IT76Y0707213001000000205358 intestato a Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro: causale “erogazione liberale ai sensi DL 460/97 Art. 13 comma 1, per la Bottega dell’Artigiano”. La Cooperativa è aperta a collaborazioni con aziende locali interessate a sostenere il progetto. Per qualsiasi informazione su sponsorizzazioni e partnership, contattare il presidente Nicola Folletti alla mail info@integrazionelavoro.org oppure 346-3769771.