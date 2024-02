La Brigata Alpina Tridentina in chiesa. A tempo di musica per Trasporto amico

Per la prima volta a Ferrara evento canoro organizzato con la Brigata Alpina Tridentina. Si svolgerà il 2 marzo, alle 21, nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara 94.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Trasporto amico Ferrara, è finalizzata alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuovi veicoli per soddisfare le numerose richieste di una platea di utilizzatori sempre piu’ ampia. E’ la prima volta che a Ferrara viene dato il permesso di suonare in una chiesa, il che rende l’evento davvero unico per atmosfera, acustica, importanza. Evento che potrebbe aprire ad una serie di eventi importanti e sempre più suggestivi. Presenzieranno l’arcivescovo Gian Carlo Perego e il Comandante Militare Esercito ‘E. R.’, colonnello Francesco Randacio.