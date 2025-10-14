La burocrazia ci costa 281 milioni all’anno

Una montagna di norme, decreti e regolamenti che continua a crescere senza sosta, e che costa caro anche alle imprese ferraresi. Secondo l’ultima elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, la cattiva burocrazia grava ogni anno sull’economia della provincia di Ferrara per 281 milioni di euro, una cifra che, rapportata al Pil locale (9,8 miliardi), rappresenta circa lo 0,5% del totale nazionale. Un peso rilevante, soprattutto se si considera che la produttività normativa del Paese non accenna a rallentare.

Nei primi nove mesi del 2025 sono state pubblicate 227 Gazzette Ufficiali e 31 Supplementi, per un totale di quasi 26 mila pagine: una media di 95 pagine al giorno. Un labirinto legislativo che, secondo la Cgia, continua a ingessare la pubblica amministrazione, rallentando le decisioni e aumentando i costi di gestione per cittadini e imprese.

Nel contesto regionale, Bologna si conferma il territorio più colpito dal fardello burocratico, con un costo stimato di 1,35 miliardi di euro annui. Seguono Modena (906 milioni), Reggio Emilia (633), Parma (552), Ravenna (395), Forlì-Cesena (416), Rimini (329) e infine Piacenza (305), unica provincia emiliano-romagnola con un impatto inferiore a Ferrara. Il dato ferrarese appare dunque intermedio: lontano dalle cifre dei grandi poli manifatturieri, ma significativo in proporzione alla dimensione economica del territorio.

In pratica, ogni anno le imprese della provincia spendono quasi 23 milioni al mese solo per districarsi tra pratiche, autorizzazioni e adempimenti amministrativi. La Cgia non ha dubbi: la sovrapproduzione normativa, unita alla scarsa chiarezza dei testi di legge, alimenta ritardi, incertezze e perfino rischi di corruzione.