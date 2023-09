La caccia slitta di due settimane. Tremila ’doppiette’ ferme al palo

Federcaccia regionale si appella al consiglio di Stato contro la decisione del Tar dell’Emilia Romagna che, di fatto, accogliendo il ricorso della Lega Abolizione Caccia (Lac) ha sospeso alcune parti del calendario venatorio per la stagione 202324 e fatto slittare la data di apertura generale della caccia al primo ottobre (anziché 17 settembre). "Non era mai successo prima. Tra l’altro lo stesso ricorso è stato bocciato in Veneto dal Tar, qui invece è stato accolto", spiega Liviano Luciani, componente del consiglio dell’associazione Libera Caccia di Comacchio.

Che punta il dito: "Oltre 300 cacciatori della nostra zona si sono visti negare un diritto, diritto per il quale tra l’altro hanno anche pagato le tasse". Saranno 3mila circa nella nostra provincia i cacciatori ’fermi al palo’. Mentre in quasi tutte le altre regioni domenica 17 è scattata la caccia generale, qui bisognerà attendere ancora alcuni giorni. Per la precisione domenica primo ottobre. Spiegano nella sede degli Atc di Ferrara, gli ambiti territoriali di caccia zone nelle quali è divisa la provincia: "Ormai la stagione venatoria partirà il primo ottobre, lo scopo del ricorso al consiglio di Stato è quello intanto di chiedere un pronunciamento sulla sospensione di alcune specie nel mese di gennaio. Ed anche per evitare che il prossimo anno si ripeta una situazione analoga a quella che si è verificata con il via libera al ricorso della Lac. La legge sulla caccia è certamente datata ma bisogna evitare, se verrà riformata, che si verifichino ancora anomalie normative". Sulla vicenda si è mossa anche la Regione. "Stiamo valutando la possibilità di prolungare alcune attività di caccia, come quella stanziale, per recuperare le giornate perse a settembre", le parole dell’assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca Alessio Mammi, che ha confermato che la Regione ricorrerà in appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar di Bologna, in cui si accolgono alcune misure sospensive del calendario venatorio 202324. Ricorso che punterà sui periodi di apertura e chiusura della caccia e le giornate aggiuntive per il periodo ottobre-novembre. Ricorso che si rende necessario "in quanto ci sono degli elementi procedurali che necessitano di essere approfonditi e valutati", aggiunge Mammi. "Siamo stupiti – prosegue l’assessore regionale – che lo stesso calendario riproposto abbia avuto una valutazione differente in due anni consecutivi. Questo crea enorme incertezza nel diritto e nell’organizzazione dell’attività venatoria".