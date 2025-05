La caffetteria Dolce Vita riapre tutti i locali con una veste rinnovata

La caffetteria-pasticceria Dolce Vita in piazza del Popolo a Copparo ha riaperto le porte alla clientela, che ha potuto trovare un ambiente rinnovato nei colori e negli arredi. Le tre socie Rosa, Fabiana e Adele hanno infatti deciso di investire sulla propria attività per donarle una nuova immagine: ciò ha comportato tre settimane di chiusura per eseguire i necessari lavori che hanno restituito un ottimo risultato.

La “Dolce Vita” è aperta dal 1997 ed è uno dei punti di ritrovo per la cittadinanza: una realtà in “rosa”, dalle titolari allo staff, complessivamente composto di dodici persone. A portare il saluto dell’amministrazione comunale, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni e l’assessore alle Politiche giovanili e Territorio Fabio Felisatti che hanno brindato alla riapertura: "Festeggiamo oggi la riapertura della caffetteria-pasticceria Dolce Vita che ha deciso di investire nei propri locali. Un segnale positivo che testimonia ancora una volta l’impegno e la volontà delle attività del nostro centro storico di continuare ad innovarsi".