La camera del lavoro rinasce dopo il rogo

"E’ una giornata importante per la nostra comunità, per il valore sociale e di tutela dei diritti che riveste". Così ieri il sindaco di Argenta Andrea Baldini nella cerimonia di inaugurazione della ristrutturata Camera del Lavoro. Il restauro e riqualificazione della struttura di via IV Novembre ha richiesto anni di lavoro per tornare a disposizione dei cittadini dopo il devastante incendio di quattro anni fa. Era il 3 giugno 2021: "E’ una data impressa a fuoco nella memoria – ricorda Silvia, tra le referenti di Teorema, il patronato del sindacato – Erano le sei di mattina, mio marito è un dipendente di Soelia e ha sentito suonare l’allarme del Tigotà, il supermercato di prodotti per l’igiene, di fronte all’ospedale e ha dato l’allarme. Come avremmo imparato dopo, era successo che per un corto circuito le fiamme e il fumo sono arrivate fino dalla sede Cgil al Tigotà e alla sede Cna, che sono confinanti".

Un dramma per le centinaia di persone che usufruiscono dei servizi del principale sindacato presente sul territorio. Ma, come ha spiegato la segretaria della Cgil di Argenta, Francesca Ventura, il Comune si è subito adoperato per una soluzione alternativa, mettendo a disposizione dei locali nel convento dei Cappuccini. Un anno fa il ritorno alla sede di via IV Novembre e ieri l’inaugurazione ufficiale, al termine di onerosi lavori di riqualificazione, messa a norma e adeguamento. L’inaugurazione è avvenuta in due tempi. La prima fase in un convegno ospitato nel centro culturale Mercato, nel quale si è parlato a lungo di Nives Gessi, la sindacalista argentana a cui è stata intitolata la Camera del Lavoro riqualificata. Una figura luminosa, sindacalista, partigiana, presidente nazionale dell’Anpi, deputata del Pci per due legislature, amica di Sandro Pertini, che la chiamava affettuosamente "la Nives". Il suo ritratto è stato tracciato da Leonardo Fiorentini, presidente del consiglio comunale di Argenta e da Anna Salfi, presidente della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli. Veronica Tagliati, segretaria generale Cgil Ferrara ha ricordato come il territorio argentano e portuense sono nel suo cuore, dove si è fatta le ossa e ha assimilato la cultura del sindacato e della solidarietà. "La Camera del Lavoro deve essere luogo di discussione e partecipazione, ma anche di ascolto dei bisogni della popolazione", applaudita tra gli altri dai familiari di Nives Gessi e dell’ex consigliere regionale segretario regionale del Pd Roberto Montanari. Al termine il corteo si è spostato in via IV Novembre per il consueto taglio del nastro e una visita ai locali della rinnovata struttura del sindacato.

Franco Vanini