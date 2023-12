La Camera di commercio: "Zls, Ferrara-Mare e Romea. Ecco le priorità strategiche"

"Sarà un mandato con lo sguardo rivolto ai giovani. Nel pieno di una grande trasformazione, i giovani intravedono possibilità inesplorate e quando è data loro l’occasione di concretizzare una visione, di investire le loro migliori energie, di partire dalla scienza e dalla tecnologia per intercettare e soddisfare i bisogni emergenti, aprono un’impresa e generano sviluppo". Con queste parole Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, ha delineato il nuovo piano strategico approvato all’unanimità, la scorsa settimana, dal consiglio camerale al cui interno siedono i massimi rappresentanti del mondo dell’impresa, del lavoro, delle professioni e del consumo. Venticinque milioni nei prossimi 5 anni le risorse stanziate dalla Camera di commercio e cinque le priorità: pubblica amministrazione semplice e digitale, ecosistema sostenibile, imprese solide, innovative e internazionali, infrastrutture, giovani, agenti di sviluppo economico. "Per un’istituzione come la Camera di commercio – ha sottolineato Guberti – chiamata, da un lato, ad agevolare quei processi di trasformazione che appaiono ormai necessari e irreversibili e, dall’altro, a semplificare la vita alle imprese delineando traiettorie e fattori evolutivi, il programma pluriennale rappresenta una sorta di patto con il territorio, una tabella di marcia che richiama costantemente al rispetto degli impegni assunti. Dobbiamo saper guardare in positivo al mondo com’è cambiato, e all’impegno e allo sforzo che esso ci richiede. Tante nostre imprese lo hanno già fatto trovando, nella dimensione della crescita sostenibile, la forza e l’abilità di sintonizzarsi su nuove frequenze per intercettare i fabbisogni emergenti del mercato".

"L’innovazione – ha evidenziato il vice presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni - non è semplicemente efficienza produttiva ed economica. Certo, è anche questo, e il più delle volte è condizione di tenuta, in un mondo e in un mercato divenuti globali. Ma l’innovazione oggi più che mai richiama immediatamente anche l’idea della qualità". Tra i progetti in cantiere, anche molte voci ‘ferraresi’. Tra questi la messa in sicurezza della superstrada Ferrara-Mare e della Romea e l’attivazione della Zona Logistica Semplificata. Tra gli obiettivi a più ampio raggio figurano infine il sostegno alla doppia transizione, digitale ed ecologica, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, la formazione, il lavoro e la valorizzazione del turismo.