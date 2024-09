La Camera penale in visita all’Arginone

L’Arginone scoppia. Il sovraffollamento tra le mura del carcere continua ad essere un problema, come più volte segnalato dai sindacati di polizia penitenziaria e non solo. Nella giornata di domani, una delegazione della Camera Penale Ferrarese e dell’Osservatorio Carcere, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale carcere dell’Ucpi, ‘Ristretti in agosto’, effettuerà una visita in carcere. "Lo scopo – spiegano dalla Camera Penale – è quello di dare nuovo impulso all’opera di sensibilizzazione sui temi del sovraffollamento carcerario e delle condizioni inumane e degradanti in cui versano i detenuti".