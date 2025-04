La ’Camminada par San Zorz’ : "Da 50 anni richiama i podisti"

La ‘camminada par San Zorz’ festeggia il mezzo secolo di storia. SI tratta tra le più storiche iniziative podistiche del territorio, la prima edizione risale al 1974, da sempre organizzata dalla Polisportiva Ferraiola. L’appuntamento ritorna anche quest’anno domenica 27 aprile alle 9.30 nel piazzale San Giorgio. La manifestazione nasce in collaborazione con la Contrada San Giorgio e si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, dell’Avis Provinciale e Comunale di Ferrara e Uisp Comitato di Ferrara. I dettagli sono stati presentati nella mattinata di ieri alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Giovanni Bosi, presidente della Polisportiva Ferrariola, Luca Sivieri, presidente della Contrada Borgo San Giorgio, Eleonora Banzi, presidente di UISP Ferrara e Alessandro Cattabriga, presidente dell’Avis Comunale di Ferrara, Francesco Rendine collaboratore organizzativo della manifestazione organizzata dalla Polisportiva Ferrariola. "Siamo ancora al fianco di una manifestazione importante – ha spiegato l’assessore Carità – per la nostra città e tutti gli appassionati del movimento sportivo, che raggiunge quest’anno i 50 anni di vita, qualificandosi come una delle più vecchie manifestazioni podistiche del nostro territorio della regione". La manifestazione, camminata non agonistica ludico - motoria si svolgerà nella mattinata di domenica 27 aprile con partenza alle 9.30 e arrivo nella piazza San Giorgio. Il percorso con partenza da via Piazza San Giorgio e proseguirà nel sottomura estensi per un totale di 6,5 Km. Il Trofeo Avis sarà consegnato al gruppo con maggior numero di iscritti, previsti omaggi per tutti i bimbi presenti. Nella storia della ‘caminada par San Zorz’ è sempre stata competitiva, per divenire camminata negli ultimi anni.

m. t.