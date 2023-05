La ‘Camminata delle mamme’ Iniziativa a sostegno dell’Ado

Tutto pronto per la ‘Camminata delle mamme’, l’iniziativa di solidarietà a sostegno della Fondazione Ado in programma per domenica alle 10.30 con ritrovo sotto il volto del cavallo, di fronte al duomo. All’incontro di presentazione sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la consigliera della Fondazione Ado Sabina Mirabella e la responsabile di Feshion Eventi Alessandra Scotti. "I primi di maggio – ha spiegato Coletti – sono giorni in cui annualmente si ricorda il valore della mamma e la giornata di domenica si presta bene a proporre questa camminata delle donne, organizzata da Feshion eventi, a favore della Fondazione Ado. Ado, sul nostro territorio – continua l’assessore – rappresenta l’impegno di tanti volontari nel difficile ambito delle malattie oncologiche, del supporto dei malati negli ospedali e dei loro familiari. È un associazione che non si sottrae mai dal proporre nuove occasioni per creare unione. Un altro ringraziamento va all’associazione ‘Pubblica assistenza ferrarese’ e al suo responsabile Riccardo Zoccato". "Una domenica perfetta per tutta la famiglia – spiegano gli organizzatori –, per passare una mattinata all’aria aperta e per rendere ancora più speciale la festa della mamma, all’insegna della solidarietà che in questa occasione si tinge di fucsia, il colore simbolo dell’iniziativa".