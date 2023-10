La camminata si tinge di rosa. Quattro passi ed è tutta salute

Festa doveva essere e festa è stata. Parmiamo di ‘Cammin... Andos, camminare per stare bene’, che si è svolta ieri. In prima fila anche gli assessori comunali Cristina Coletti, Dorota Kusiak e Angela Travagli.

Presentata nella sala degli Arazzi della residenza municipale, era la quarta edizione della camminata di beneficenza non competitiva promossa da Andos associazione donne operate al seno sezione di Ferrara in collaborazione con il Csi Centro Sportivo Italiano Ferrara e LyondellBasell. All’incontro l’assessore alle Pari opportunità Dorota Kusiak; la responsabile Comunicazione Italia di LyondellBasell Loredana Elia; la presidente Andos Ferrara Marcella Marchi e il presidente Csi Enrico Venturini. Kusiak, introducendo la presentazione, ha ricordato che: "L’iniziativa si svolge nell’’ambito del mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla prevenzione della salute delle donne. Siamo giunti alla quarta edizione di una manifestazione che incarna i valori di solidarietà, inclusione e promozione della salute, valori fondamentali per una comunità". Marcella Marchi ha ricordato che "la riabilitazione psico-fisica della donna operata al seno è il cuore statutario di Andos come l’Educazione sanitaria nel territorio". Enrico Venturini presidente del CSI Ferrara spiega che "la camminata è stata pensata in un’ottica di piena inclusione affinché venga data la possibilità alle persone di raccontare il proprio vissuto. La camminata viene inoltre proposta al fine di sensibilizzare la comunità circa l’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie". Per Loredana Elia "la missione di LyondellBasell è quella di essere attenta alle necessità delle comunità e contribuire a renderle prospere. Parliamo della tutela della salute e della sicurezza dei nostri dipendenti, fornitori e comunità". La quarta edizione è organizzata dal Centro Sportivo Italiano Ferrara, Andos e LyondellBasell (patrocinio del Comune).