La campagna contro l’Aids ’PreveniAmo’ per conoscerlo

Una serie d’incontri per la sensibilizzazione su Hiv e contro lo stigma. Si chiama ‘PreveniAmo’, iniziativa che prevede tre appuntamenti: martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22 marzo, organizzati con il patrocinio del Comune, il contributo di Avis, Centro donna giustizia, Azienda ospedaliera, Cri giovani, Unife, Laboratorio aperto ex Teatro Verdi, Libraccio e con tutti i soggetti aderenti al tavolo di lavoro permanente contrasto Aids. "Come annunciato in occasione della campagna di contrasto all’Aids di dicembre – ha spiegato l’assessore Dorata Kusiak –, il Comune continua fermamente a sostenere iniziative volte a promuovere la tutela e la conoscenza del proprio stato di salute affiancata da momenti di sensibilizzazione sui corretti stili di vita. Siamo orgogliosi di coordinare un gruppo di lavoro professionalmente qualificato, molto numeroso eppure così coeso nel portare avanti un obiettivo importante di salute a favore delle giovani generazioni e di tutta la nostra comunità. Un valore aggiunto che rende questa settimana di contrasto all’Aids unica e preziosa nel suo genere".

I dati emersi a seguito della Giornata mondiale del 2023 attestano che purtroppo i numeri delle persone che contraggono questa infezione sono ancora alti. Dati che stanno alla base del lavoro svolto dalle associazioni promotrici che, di concerto al tavolo permanente di contrasto all’Aids, hanno realizzato una settimana primaverile di sensibilizzazione per discutere di Aids/Hiv. Il programma si svolgerà attraverso tre appuntamenti a marzo differenti fra loro sia per modalità sia per contenuti, allo scopo di approfondire il tema da diversi punti di vista e cercando di coinvolgere soprattutto i giovani del territorio. Il 19 alla Sala Estense alle 21 proiezione del film 120 battiti al minuto di Robin Campillo, il 20 alle 21 si svolgerà la conferenza dal titolo ‘Hiv, stigma e prevenzione’, in conclusione venerdì 22 alle 17.30 alla libreria Ibs Il Libraccio di piazza Trento Trieste, sarà presentato il libro Sierocoinvolt? di Conigli Bianchi e PrEP Italia: un saggio che esplora 40 anni di Hiv in Italia.

Mario Tosatti