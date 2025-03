La campagna contro le truffe. Alleanza tra Comune e prefettura, domani evento in Sala Estense

Giocare in anticipo sulle nuove tipologie di truffa che proliferano su Internet, corrono via email e sui telefoni. Su questo si fonda la quarta edizione di ’Non Ci Casco’, la campagna di prevenzione e contrasto alle truffe promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie e alla Sicurezza del Comune di Ferrara, in collaborazione con la Prefettura – i due enti sono legati da un protocollo di intesa –, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. La campagna prende ufficialmente il via domani alle 17 alla Sala Estense, con un’iniziativa – realizzata in sinergia tra Amministrazione comunale e Prefettura - aperta a tutta la città in cui le forze di sicurezza porteranno la loro esperienza al servizio dei partecipanti, offrendo consigli in grado di mantenere alta l’attenzione nell’ottica di sventare sul nascere i tentativi di raggiro più in uso. L’accesso alla Sala Estense è libero. In questi giorni sono in fase di distribuzione, da parte dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri – nucleo Alto Ferrarese, anche i nuovi pieghevoli su cui sono impressi preziosi avvisi per evitare di cadere vittima di una truffa. Il materiale si troverà nella rete degli sportelli comunali e in luoghi ad alta frequentazione come circoli sociali, centri medici e farmacie. La Prefettura sostiene l’ iniziativa "che rafforza la sinergia con il Comune e le Forze dell’Ordine – spiega il prefetto Massimo Marchesiello – per proteggere i cittadini dalle truffe, sempre più insidiose soprattutto sui canali digitali. In virtù di un protocollo di intesa sottoscritto con l’Amministrazione comunale, l’incontro, reso possibile grazie al contributo delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e fornire loro strumenti concreti contro le truffe, un fenomeno in evoluzione che richiede attenzione e prevenzione condivisa".