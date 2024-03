La campagna elettorale di Anselmo. Il via dal sottomura di Porta San Pietro

Sono già oltre cinquecento le persone che hanno prenotato per il pranzo al Centro sociale Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro in programma per domani: parte così, dopo il bagno di folla del cinema Apollo dell’8 febbraio scorso, la campagna elettorale a sostegno di Fabio Anselmo, il candidato sindaco di ’Lista Anselmo sindaco’, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e PRI, Sinistra unita per Ferrara, I Civici per Anselmo, per le amministrative dell’8 e 9 giugno. Questo il programma, molto intenso, della giornata: si inizierà alle 11 presso le Mura di Porta San Pietro, in via Baluardi angolo Quartieri, con un intervento di Anselmo. "Abbiamo scelto quell’area – chiariscono dalla coalizione – perché è lì che si è concentrata l’attività di spaccio di sostanze illegali che prima era soprattutto localizzata nella zona Gad. È il simbolo del fallimento delle politiche della sicurezza della giunta di Alan Fabbri: spostare i problemi da una parte all’altra della città non risolve proprio nulla, è solo demagogia". Oltre a quello del candidato sindaco sono previsti interventi di abitanti che da tempo denunciano la situazione di pericolosità che da qualche tempo caratterizza la zona. "Invitiamo a partecipare anche venendo a piedi e in bicicletta, privilegiando mezzi ecologici, approfittando della giornata che, stando alle previsioni, dovrebbe essere molto gradevole e soleggiata – spiegano dal comitato per Anselmo sindaco di Ferrara –. Ci piacerebbe che fosse un momento di incontro caratterizzato dal piacere di stare assieme e da una socialità che si prende cura dell’ambiente e della qualità dell’aria. La rigenerazione ambientale è un obiettivo che condividiamo e che sarà al centro delle nostre politiche amministrative". Fabio Anselmo, il 23 marzo parte dal sottomura di Porta San Pietro la Campagna Elettorale @fabioanselmo @fabioanselmo_ferrara com