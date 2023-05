La campagna in paese, ecco la grande festa

Tutto è pronto a Portomaggiore per la festa dell’agricoltura e del volontariato, per importanza seconda solo all’Antica Fiera, una sinergia tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco e il mondo delle associazioni. Dapprima fu una sola giornata, ora sono due; una scommessa presto ripagata dalla grande partecipazione sia degli operatori e associazioni agricole di categoria sia dei visitatori. Un altro settore importante del territorio comunale è il volontariato dove tantissime associazioni operano nei vari campi: artistico, culturale, musicale, sociale e sportivo ed è per questo che da diversi anni la festa ha cambiato nome in "Festa dell’agricoltura e del volontariato", con la partecipazione delle realtà presenti. Un fine settimana avvincente. Sabato 13 alle 21 in piazza municipale arriva il concerto delle "Mosche di velluto grigio", un gruppo celtic punk di origine italiana formatosi nel 2000 a Canneto sull’Oglio, Mantova. Sono uno dei gruppi folk punk italiano di maggior successo, avendo venduto oltre diecimila copie dei loro album tutti interamente autoprodotti, auto pubblicati e auto distribuiti. La loro musica è influenzata da gruppi come i Pogues, i The Dubliners e Stiff Little Fingers, ma anche dal sound di leggende come Johnny Cash. Amanti del folk irlandese e delle ballate malinconiche rilette in chiave punk, gli MVG hanno dato vita ad una nuova proposta musicale italiana. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, quest’anno si svolgerà la collaudata manifestazione che trasformerà il centro di Portomaggiore in un vero e proprio centro rurale. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. E’ un fine settimana ricco di proposte. Domenica (15 maggio) alle 12,30 gara di ricerca del tartufo, a cura dell’Assotartufai; alle 9 in piazza Umberto I la camminata "Il Respiro del Verginese", alla stessa ora la prima edizione dell’estemporanea di pittura per onorare Francesco Pasini. Seguirà "pompieropoli", il riconoscimento per il pompiere dell’anno; alle 11.30 la premiazione del volontario dell’anno, "Facciamo la piadina" con i locali del territorio, ma anche tante altre proposte.

Franco Vanini