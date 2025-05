"La candidatura Bellotti?. Era pronta cinque anni fa"

"Anche oggi il sindaco uscente Negri torna a lamentarsi che il futuro sindaco di Comacchio lo avrebbe imposto il senatore Balboni. Ripetere all’infinito una bugia non la fa diventare verità". Così la coordinatrice del Circolo Fratelli d’Italia di Comacchio Tiziana Gelli replica alle parole del primo cittadino della città lagunare. Gelli riferisce che quella la proposta dell’avvocato Bellotti "è nata dai comacchiesi già cinque anni fa: sia il Circolo di Fratelli d’Italia che quello di Forza Italia volevano Samuele Bellotti come sindaco già allora. Fu Maura Tomasi a imporre Negri: altro che volontà dei cittadini. Se il senatore Balboni ha un torto è di non essersi voluto scontrare con Maura Tomasi. È stato lui a convincerci a fare un sacrificio per mantenere l’unità del Centrodestra. A quel punto anche Forza Italia si è allineata. Questa è la pura verità. Poi Negri e Tomasi hanno tradito i patti con Fratelli d’Italia e noi siamo passati all’opposizione. Cosa si aspettava? Che non reagissimo? Noi abbiamo la nostra dignità".

E ancora: "È lui ad essersi rimangiato la parola escludendoci dalla Giunta, non noi. Adesso cosa vorrebbe, che lo sostenessimo ancora? No caro Negri, il tuo tempo è finito. Non c’è più Maura Tomasi a fare la voce forte nel Centrodestra per imporci il tuo nome". Sulla stessa linea anche il capogruppo consiliare di Fd’I Bruno Calderoni: "Negri oggi è sindaco perché il Centrodestra unito, da cui ora sta prendendo le distanze, decise allora di sostenerlo per garantire l’unità della coalizione, ed è ora che smetta di rilanciare la bugia secondo cui il candidato Samuele Bellotti sia stato imposto dal senatore Balboni". Per il capogruppo di Fd’I, inoltre, ha latitato il confronto con cittadini e imprese: "Emblematico il caso del Centro di raccolta rifiuti di Clara, finanziato con risorse Pnrr ottenuti dalla stessa società, previsto a San Giuseppe: anziché andare di persona, è stata inviata 10 giorni prima una scarna raccomandata a residenti e attività artigianali per annunciare i lavori, senza tener conto dell’opinione di chi vive nella frazione. E ho saputo che qualcuno si sarebbe già rivolto a legali per un eventuale ricorso".

Valerio Franzoni