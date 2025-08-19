La cantante centese Didi Balboni: "Baudo, un pezzo della mia storia"

Un volto familiare della tv, un talento poliedrico, ma soprattutto un uomo semplice e vicino agli altri. Così viene ricordato Pippo Baudo da Didi Balboni (nella foto), cantante centese di musica leggera balzata alla notorietà ad inizio degli anni sessanta, alla ribalta televisiva con Mike Bongiorno in quel periodo dove ha potuto lavorare anche con lo stesso Baudo. Un’amicizia nata per caso, tra Roma e la Sicilia, e rimasta impressa nel cuore.

"Abitavamo vicini, io in una traversa di viale Mazzini, lui con Toni Cucchiara, intorno al 1963. Mi guardava, ma ancora non mi conosceva. Il primo vero incontro avvenne con il programma musicale ’Sette Voci’, dove ci trovammo a lavorare insieme. Un programma con un applausometro dove io cantavo in coppia con Alamo. Poi arrivò la tournée in Sicilia, durata tre mesi. Lì ci siamo conosciuti meglio. Era un giocherellone e spesso capitava di viaggiare anche insieme sulla mia 850 Coupè, con la quale sono andata fino a Palermo. Serate impegnative che spesso finivano nella casa di campagna di Franco Franchi o a mangiare cocomere". Un ricordo ancora vivido.

"Baudo era semplice, naturale. Anche se aveva quindici anni più di me, si comportava come un ragazzo – prosegue Didi – Suonava il pianoforte benissimo, veniva da una famiglia altolocata, ma non si è mai dato arie. Aveva fatto un patto con il padre: se non fosse diventato famoso entro una certa data, sarebbe tornato a Palermo a fare l’avvocato. E invece mantenne la promessa. E’ stato un pezzo anche della mia di storia e un amico che non vedevo da tanto tempo ma che rimaneva sempre nel cuore e nei ricordi". Un racconto personale, sincero, che svela il lato meno noto di Pippo Baudo: quello dell’uomo dietro il presentatore.

l. g.