L’Ufficio liturgico e musica sacra dell’Arcidiocesi ha deciso di costituire la Cappella musicale della cattedrale di Ferrara con l’obiettivo di creare una nuova formazione stabile dedicata al servizio musicale delle principali celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo in Cattedrale nonché alla realizzazione di concerti ed eventi artisticoculturali di importante rilevanza. La guida del gruppo viene affidata a don Paolo Galeazzi (attuale Maestro di Cappella) con la collaborazione di Edoardo Rossetti (Vicemaestro) e di Devid Pavanati (Organista). Per tale motivo l’Ufficio liturgico indìce le audizioni per accertare l’idoneità vocale dei candidati. L’iscrizione alle prove di ammissione si effettua tramite il link https:forms.gleLKBKAkEsEAhUfmgG9. Le domande dovranno pervenire entro le 23 del 14 ottobre. Le prove di esame si svolgeranno nei locali della parrocchia di Voghiera, via Roosevelt 1, sabato 21 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 e domenica 22 ottobre dalle 14 alle 17.