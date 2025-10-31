La Cardinala riapre in ritardo: "Una frana ci preoccupa"

La riapertura al transito del nuovo ponte lungo la Sp38 Cardinala sul fiume Idice e della stessa strada provinciale avverrà tra il 10 e il 15 novembre, al termine delle procedure di collaudo. Lo hanno detto il presidente della Provincia, Daniele Garuti, e l’ingegnere capo Luca Capozzi, nel corso dell’assemblea pubblica riunita all’ostello di Campotto, la quarta da gennaio, presente il sindaco di Argenta, Andrea Baldini.

L’annuncio ha incontrato la delusione di cittadine e cittadini di Campotto, per lo sforamento dei tempi rispetto alle precedenti previsioni di apertura a metà ottobre scorso. Un ritardo – è stato spiegato – principalmente dovuto a un’indagine tecnica per testare la situazione della frana lungo il tratto della Cardinala. Proprio per ragioni di prudenza, infatti, la SP38 sarà riaperta al transito con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e con l’introduzione di limiti di velocità.

Con queste condizioni, poi, la strada sarà resa transitabile ai soli mezzi autorizzati, ossia quelli di emergenza, di trasporto pubblico di piccole dimensioni e dei residenti della località di Campotto. Apposite ordinanze della Provincia saranno emesse in accordo con il Comune di Argenta, con l’attenzione rivolta, da un lato, a consentire l’accesso dei veicoli e, dall’altro, a contenere il più possibile l’usura della strada.

L’obiettivo della Provincia, infatti, è prolungare il regime provvisorio di transito fino alla fine dell’anno scolastico, per limitare i disagi alle famiglie. A scuole chiuse, quindi, potrà prendere avvio il cantiere per il ripristino della SP38, anche se i 300 mila euro finora messi a disposizione dalla gestione commissariale per l’alluvione dell’autunno 2024 sono una cifra sensibilmente inferiore rispetto ai 2,8 milioni chiesti dalla Provincia. La conclusione dell’anno scolastico è atteso anche con l’auspicio che ai 300 mila euro si aggiungano altre risorse, come già chiesto dalla Provincia alla Regione.