La cardiologia oggi, esperti a confronto

Oggi si svolgerà, a Bologna, il congresso regionale Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), dal titolo ‘La cardiologia oggi: dalla ricerca alle novità terapeutiche e interventive’. L’appuntamento è organizzato dal prof Gabriele Guardigli, direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e dai membri del Consiglio Direttivo Anmco Emilia-Romagna. Durante l’incontro – che vedrà la partecipazione di Raffaele Donini (Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna) e di tutti i direttori delle Cardiologie regionali – si parlerà di prevenzione cardiovascolare, anche in relazione alle iniziative sulla tematica. Inoltre si affronteranno le problematiche relative alla cardiopatia ischemica, all’aritmologia interventiva, allo scompenso cardiaco e alla cardiologia strutturale. Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare un problema sanitario rilevante in termini di morbilità e mortalità. Nel periodo post-Covid la ricerca e l’innovazione tecnologica hanno ripreso un grande slancio, con un impatto importante sia sulla terapia farmacologica che sulle tecniche interventive.