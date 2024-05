La carica dei 154 ciclisti in ’rosa’

Sono 154 i corridori attesi al via di questa mattina a Riccione per poi affrontare la cavalcata verso Cento. Tra loro, il ciclista di casa Giovanni Aleotti (Bora) al 18esimo posto in classifica generale. Tanta attesa per la maglia rosa Pogacar e per i velocisti come Milan, Merlier, Ewan e il recordman Ganna. Con Mediolanum arriveranno Moser, Ballan e Fondriest mentree GiroE sfoggerà una lunga lista di campioni come Cunego e Chiappucci. Arriverà a Cento anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini.