La carica dei cento giovani in città: "Così diamo valore alle buone idee"

Seppur l’indice demografico recita tutt’altro copione, Ferrara è una delle dieci città più attrattive per i giovani. A tal proposito nasce il progetto Ferrara 100, evento nazionale di co-progettazione dedicato agli under 30 che fino alla giornata di oggi coinvolgerà 100 giovani da tutto il territorio nazionale.

Evidenzia il vicesindaco Alessandro Balboni: "Per noi è importante sviluppare le idee dei giovani. Il nostro obiettivo non si concentra solo sul mantenere i nostri giovani qui nel territorio, ma anche di attrarne dei nuovi". Un pensiero condiviso anche dall’assessore alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli: "In questo progetto premiamo quei ragazzi con percorsi di alta formazione o giovani con altre competenze, in modo da stabilire loro sul nostro territorio. L’iniziativa si svolge anche oggi, i 100 giovani da tutta Italia avranno la possibilità di fare incontri. Chi avrà l’idea migliore avrà modo, in autunno, di incontrare le associazioni di categoria, interpellate a ottobre 2024 durante la presentazione di questo progetto".

Diretto interamente da Marco Antonio Rizzo e Elisabetta Fabbri, entrambi in rappresentanza di Laboratorio Aperto, focus su otto idee chiave illustrate dalla Innovation Manager di Generazione T Chiara Sciadone.

Riccardo Fattorini