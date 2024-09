La carica dei quasi 40mila. Lettera del provveditore:: "Vi auguro un anno sereno"

La campanella ieri è suonata per quasi quarantamila studenti, 38.190 per l’esatezza, delle scuole di ogni ordine e grado. Trecento in meno rispetto al precedente anno scolastico. Un trend in diminuzione che parte già dal 2022/2023 e che è figlio di una denatalità con origini lontane nel tempo e che pare destinata a proseguire. In concomitanza con la riprese delle fatiche sui banchi di scuola, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Ferrara – in buona sostanza la figura in passato nota come provveditore – Giuseppe Foti ha voluto vergare poche righe in una lettera inviata agli istituti scolastici e rappresentanti sindancali, per augurare sì un buon inizio di anno ma anche per salutare la provincia estense, considerando che da domani non ricoprirà più questo incarico.

"Mi rammarico di non poter affrontare con voi le criticità legate all’avvio del nuovo anno scolastico – scrive Foti – e nell’occasione auguro a tutti un sereno inizio del nuovo anno. E sono certo che la vostra esperienza vi consentirà di superare egregiamente le criticità". Poi da parte del dirigente un ringraziamenti per la collaborazione ricevuta nel breve periodo che è stato a capo dell’Ufficio scolastico. "Nei pochi mesi trascorsi ho potuto apprezzare la professionalità e l’abnegazione delle componenti scolastiche con cui mi sono relazionato – sottolinea Foti – dirigenti, d.s.g.a., docenti, assistenti e collaboratori. Vi ringrazio tutti per gli insegnamenti che mi avete offerto; ne farò tesoro nel prosieguo della mia vita lavorativa. Un particolare ringraziamento va a tutte le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca presenti sul territorio, delle quali ricorderò la correttezza nelle relazioni e il proficuo, e non scontato, contributo ricevuto. In questi mesi sono stato lieto di poter visitare alcune scuole della Provincia, apprezzandone l’organizzazione e il clima di serena collaborazione in cui operate, essenziale a garantire l’efficacia dell’azione educativa e formativa a cui siete chiamati".

Oltre alla popolazione studentesca, altri numeri importanti riguardano la copertura delle cattedre, l’altra metà importantissima del pianeta istruzione. In provincia di Ferrara, complessivamente sono 3.358 i docenti titolari di cattedra, suddivisi nei vari ordini e gradi. A cominciare dalla scuola dell’infanzia dove ne troviamo 244, con una sola posizione scoperta rispetto a quelle necessarie. Poco più di mille, 1.010, nella scuola primaria (le più note elementari) con 990 posti già coperti, mentre sono 250 quelli di sostegno. Passando alla secondaria ne troviamo 1.865 con 29 i posti vacanti per il ’primo grado’ e 161 per il ’secondo grado’. Posti che andranno a copertura nei prossimi mesi, probabilmente.