La carovana rosa. Tappa di solidarietà, il Giro d’Italia a Cento: "Pronti ad accoglierlo"

Dopo 29 anni la città del Guercino torna a vestire la maglia rosa e lo farà con una tappa che, posizionata a ridosso delle montagne, sarà ambitissima dalle ruote veloci del gruppo, una delle sole 6 tappe per gli sprinter. La magia del Giro d’Italia tornerà il 17 maggio nella sua 13esima tappa, 179 chilometri con partenza da Riccione per una frazione che sarà ad altissima velocità, svelata ieri al Festival dello sport di Trento, incastonata in una seconda settimana durissima. Cento entra dunque nella 107° edizione di quella che è tra le manifestazioni storiche e sportive più importanti a livello mondiale, un grande romanzo popolare e filo rosa che unisce Italia e italiani in un grande ‘amore infinito’. Una frazione che parte da Riccione e che il presidente Stefano Bonaccini ha detto essere "dedicata alla romagna colpita dall’alluvione", che toccherà Cesena, Forlì dove vi sarà un traguardo volante dedicato a Ercole Baldini, poi Faenza Conselice, Altedo e via verso Cento.

I dettagli di tappa non sono ancora stati svelati ma probabilmente il Giro arriverà da Pieve di Cento. Non è ancora definito dove sarà l’arrivo ma c’è già qualche ipotesi nell’aria. "Dobbiamo ancora confrontarci con Rcs e tenere conto dei criteri di sicurezza – afferma il vicesindaco Vito Salatiello – le nostre ipotesi sono la circonvallazione fronte Rocca, via Santa Liberata con un rettilineo che si presta o l’opzione via Modena-via Ferrarese. La nostra aspirazione sarebbe un arrivo più in centro possibile per avere turisti e sfruttare ogni beneficio che la corsa rosa porta. Vedremo anche quale sarà l’ipotesi suggerita da Rcs. Spero che la città veda nel Giro una grande opportunità, occasione che raramente capita e capace di portare un indotto enorme anche a lungo termine". Un percorso iniziato e messo a punto in pochissimo tempo. "Dobbiamo ringraziare la Regione, che ci ha contattato e che contribuirà anche a parte dell’esborso economico – aggiunge –. Occorreva chiudere quella tappa e visto che Cento era fuori dal giro, in tutti i sensi, hanno pensato a noi che abbiamo colto subito l’opportunità. Ora sarà il Comune a prendere le redini con il Comitato di tappa, eventi collaterali che si uniranno a quelli proposti da Rcs, la creazione del villaggio di tappa e la presentazione a Cento". Una magia che la città non respira dalla storica tappa di 29 anni fa, quando il Giro arrivò a Cento nella sua 12esima tappa, partito da Borgo a Mozzano e con traguardo davanti alla Coop dopo il circuito dei due ponti. In fuga da 45 chilometri, Zanatta si presentò a Cento con una manciata di secondi di vantaggio e sul collo il fiato del gruppo al galoppo con Cipollini in maglia Mercatone Uno e il suo treno pronto a partire per lanciare il capitano, che vinse. Una tappa che però al Re leone andò indigesta, una delle poche che videro il campionissimo punito dalla giuria: fu rilevato uno sbandamento in volata, che fece retrocedere Cipollini. L’atleta minacciò addirittura di lasciare il Giro. La vittoria andò al danese Jan Svorada, che vestiva la maglia blu. Emblematica fu una frase dell’allora maglia rosa Tony Rominger. "Tappa molto bella – disse –, ma erba tanto cattiva". Aveva sperimentato le ortiche centesi.

"L’evento richiederà molta organizzazione, strutture, sicurezza e risorse – afferma il sindaco Edoardo Accorsi –, arriveranno tanti turisti e appassionati. Sono certo che la città sarà pronta e non mancherà tutto il nostro impegno. Nei prossimi giorni, gli organizzatori faranno già i sopralluoghi"