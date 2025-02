La carta vincente: "I giornali tra i banchi, momento fondamentale"

Leggere i quotidiani in classe – dice Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – è importante ed è ancora più divertente realizzarli insieme all’interno delle scuole. Riprendo questo concetto dal Campionato di Giornalismo organizzato dal Quotidiano Nazionale - Resto del Carlino (che compie il prestigioso traguardo dei 140 anni di vita) che sosteniamo con convinzione in questo progetto ormai storico che coinvolge in modo prezioso il mondo della Scuola.

Capire la realtà accanto a noi, saperla analizzare, leggere i giornali, confrontarsi con i propri compagni di scuola per realizzare ’pezzi’ ed inchieste giornalistiche diventano un momento fondamentale nella crescita personale e professionale dei cittadini del futuro e degli stessi imprenditori che affronteranno la creazione di un loro sogno attraverso la realizzazione di una loro impresa. Confcommercio Ferrara proprio in questi anni ha ulteriormente allargato i propri settori di intervento oltre a quelli nei quali era già presente tradizionalmente. Mi riferisco al settore delle Libere Professioni, dello Sport, dei Servizi alla Persona, della Comunicazione, della Cultura dove spesso sono proprio i giovani ad aprire nuove esperienze imprenditoriali. Abbiamo puntato con decisione su questi ambiti che offrono concrete possibilità di sviluppo e nelle quali le capacità di analisi, equilibrio, confronto e sintesi fanno la differenza. Confcommercio è dunque accanto e sostiene chi ha un proprio sogno nel cassetto e per il quale è necessario sapersi rapportare con il mondo che ci circonda che spesso corre fin troppo velocemente. Un mondo nel quale è necessario trasmettere il valore che rappresentano le attività di vicinato, che va ben oltre il prodotto ma che risiede nel servizio, nella capacità umana di consulenza e relazione. Questo è quello che intendiamo trasmettere.

In questo percorso che svolgiamo come Associazione la formazione risulta un tassello fondamentale: dal 1946 svolgiamo sul territorio questo ruolo e riteniamo che la presenza delle attività di vicinato sia non solo un motivo di sviluppo economico ma anche di collante sociale, di rafforzamento delle nostre tradizioni, della nostra identità più autentica, a partire dalla Famiglia e per l’appunto dalla Scuola. In questo binomio si inserisce anche lo Sport come “palestra” educativa che va sostenuta e sviluppata in tutti i suoi aspetti.

Confcommercio promuove dunque un ruolo sociale che ha l’impresa che va oltre ad una funzione economica: il valore della libera informazione, delle pluralità delle fonti e dei pareri in un dibattito civile e ragionato sono gli ingredienti indiscutibili di questo percorso.

In questo senso è stata una scelta condivisa supportare quest’iniziativa che il Carlino, lo storico quotidiano del territorio promuove con entusiasmo ogni anno scolastico. Con un suggerimento che i giovani cronisti si cimentino magari con qualche “pezzo” ed intervista sui negozi di vicinato della loro città, del loro quartiere o frazione, ne cerchino di cogliere il valore dell’esperienza (unica ed irripetibile) che hanno queste attività per la vita quotidiana di quelle comunità. Sia che nel caso siano attività storiche od appena “nate”, esse portano una luce, non solo fisica con le loro vetrine, ma anche di socialità tenendo vive le relazioni ed i contatti tra le persone.