La cartoleria sociale rinasce. Nuovo negozio, stessa passione. Una storia tra penne e quaderni

Non è finita la bella favola che hanno scritto in tutti questi anni Giorgio Voghenzi, 78 anni, e la moglie Anita Stocchetti. La ’loro’ Cartoleria sociale, un luogo dove la città si ritrovava nel profumo di penne e quaderni, matite e gomme per cancellare, vive ancora. Anche se solo un po’ più in là. Ieri, alle 18, la festa in via Spadari per la nuova cartoleria. Dietro il bancone sempre loro, con il sorriso, il benvenuto sulle labbra mentre la porta si apre all’ingresso di un cliente. Spesso un amico. Hanno dovuto lasciare lo storico spazio in piazza della Repubblica. Certo, Giorgio e la sua Anita c’erano affezionati. Ma, al motto "mai voltarsi indietro", adesso sono di nuovo in negozio, l’avventura continua. Tanti amici al taglio del nastro del nuovo spazio, in realtà già aperto da un po’ di giorni. Ieri era un po’ l’ufficializzazione. "Siamo ancora qui", sembrano dire, l’entusiasmo negli occhi. Una data. Quella del 1881, così indietro bisogna andare per trovare l’origine della cartoleria sociale. Adesso basta poco, qualche giorno a ritroso sulle pagine di un calendario per ritrovare Giorgio e Anita. E’ lei l’erede della dinastia di cartolai, generazioni che si sono succedute alla casa, i tasti cromati. Il primo a entrare nel mercato dei libri scontati fu suo nonno. Si chiamava Antonio Stocchetti, era il 1927. Poi arrivò suo padre. E adesso loro. "Siamo in via Spadari". Appena un po’ più in là.

Mario Bovenzi