La casa comunale affidata al Circolo Arci: "Il prima passo per la rinascita di XII Morelli"

Si era chiuso da pochi giorni l’avviso pubblico per aprire una convenzione con un ente del terzo settore per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile Casa Comunale di Dodici Morelli e per la gestione di attività socio-ricreative nella frazione di Dodici Morelli, per una durata di 5 anni ed ora è stato individuato il soggetto aggiudicatario. Si tratta del Circolo Arci Adelante XII Morelli che dunque, dopo un periodo di chiusura, torna nei luoghi con un un’idea ampia.

"Si conclude una procedura per iniziarne un’altra – dice il vicesindaco Vito Salatiello – è un obiettivo mio e dell’amministrazione rendere chiare e durature e stabili ma anche di valore per il territorio la fruizione degli spazi comuni. Così com’è avvenuto a Renazzo, come abbiamo lavorato sull’affidamento degli impianti sportivi, e ora a XII Morelli". E spiega. "Il progetto presentato è molto bello e prevede l’interazione di tanti soggetti – prosegue – Ci auguriamo che sia di buon auspicio per una rinascita di tutta l’area. Faccio il mio più grande in bocca al lupo all’Adelante e vedo la cosa molto positivamente. Ci sarà uno spostamento di quelle che sono le attività del biliardo e anche tutto lo spazio al piano inferiore sarà rianimato. Sono stati presi impegni anche in ordine a quello che è l’impatto sociale delle attività proposte e spero e sono convinto che la comunità di XII Morelli possa rivedere presto il proprio circolo riaperto".

La convenzione sarà valida fino a dicembre 2029 e rinnovabile per un altro quinquennio a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte. Il Comune di Cento consegna i locali e garantisce la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi.

Laura Guerra