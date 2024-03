"La casa dei buoni, un esempio". Insieme per dire no alla violenza

Interessante serata del Lions Club di Cento, illustrate le potenzialità della ’Casa dei buoni’ rifugio link di Cento. Una serata voluta dal presidente Andrea Bregoli per far conoscere l’associazione ’Volunteers vs Violence’ che ha sede a Cento e Modena, e quanto sta facendo per il contrasto alla violenza e l’aiuto alle vittime. "Siamo un gruppo di professionisti nei vari campi, abbiamo deciso di realizzare un coordinamento per una tutela concreta – ha spiegato l’avvocato Alessandra Caselli –. Il coordinamento è importante per una rete coesa che possa fare la differenza". Si è parlato del progetto Domina per le donne, minori e animali vittime di violenza che ha portato alla nascita del rifugio link a Cento. "Domina era nata grazie al supporto della Regione – dice Michela Bosi che oltre essere di Volounters vs Violence veste anche la divisa della polizia locale –. Ci eravamo accorti che si lavorava per singoli reati a compartimenti stagni e non guardando oltre all’interezza della situazione. Fondamentale l’incontro con Francesca Sorcinelli, presidente Link. Da qui abbiamo portato avanti le nostre parole d’ordine: conoscenza, consapevolezza, collaborazione. Una donna vittima di violenza che era uscita dal nostro ufficio perché nella casa di protezione non poteva portare con sé il suo animale domestico è stato poi la molla che ci ha portato alla realizzazione della ‘casa dei buoni’. E’ unica in Italia ma i casi di donne che chiedono protezione insieme al oro animale sono tanti e abbiamo dovuto dire no a 4 situazioni. La nostra speranza è che ogni contesto territoriale se ne doti". "La casa dei buoni non può rimanere un unicum in Italia perché il bisogno è tanto – ha sottolineato Perrone –. Noi diamo supporto professionale alle vittime ma anche sanitario ed alimentare per l’animale che hanno con sé". Hanno preso la parola la Sorcinelli, sulla correlazione tra violenza su animali e persone, e Andrea Firrinceli e infine il commercialista Francesco Capri.

l. g.