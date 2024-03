La casa dell’inclusione. Mara, Morena e Vincenza, coinquiline tra le minose

Quando il pubblico funziona, crea la possibilità a tre ragazze fragili, di ritrovare dignità e capacità di guadare al futuro con maggiore serenità. E’ quanto successo a Mara, Morena e Vincenza tre coinquiline, protagoniste della prima esperienza di cohousing dedicato a persone con fragilità promosso da Aps del Delta Ferrarese e Ausl.

Un progetto del quale sono state gettate le basi sei anni fa dopo la ristrutturazione di un bell’appartamento a Codigoro, sostenuto con fondi regionali per il "Dopo di Noi" e i progetti di "Vita indipendente". Le prime inquiline a vivere, nella casa, sulla via perpendicolare a Viale Resistenza, sono state Mara e Morena, due gemelle codigoresi, che rimaste senza genitori, vivevano sole con un’assistente familiare, seguite da un amministratore di sostegno. Si è poi aggiunta Vincenza, nella stessa condizione delle gemelle, originaria di Comacchio e dal maggio del 2019 vivono tutte e tre insieme, con un’assistente familiare fissa e una part time. Morena e Vincenza ogni giorno frequentano il centro diurno il Faro di Codigoro. Mara, dopo aver partecipato al laboratorio di Asp Vivere e coltivare autonomie, è stata assunta a Casa e Bottega, il ristorante inclusivo a Caprile di Codigoro, gestito da Cidas sempre per Asp. "La loro è una routine consolidata – spiega Fany Scalambra, referente area disabili per Asp del Delta Ferrarese – le ragazze sono diventate amiche e condividono tante cose. La vita casalinga, le uscite, tra una pizza, una passeggiata e un cinema, in compagnia anche dell’assistente familiare. L’appartamento è pronto per accogliere una quarta persona e speriamo questa opportunità di crescita si presenti presto".