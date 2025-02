La Casa dell’ortolano apre alla città. Polo turistico nel cuore delle Mura

Sabato 8 marzo, a seguito dei lavori di recupero, sarà presentato alla città l’intervento finanziato dal Comune per la valorizzazione della Casa dell’Ortolano, nota anche come ‘Casa dei polli’: una corte colonica presente nel vallo delle Mura Sud. La Casa dell’Ortolano sarà sede di un nuovo polo turistico e ricettivo, incentrato sul cicloturismo e sulla sostenibilità ambientale: un ‘balcone che si affaccia sulle Mura’ con quattro mini alloggi per cicloturisti e non, oltre a un bistrot che ospiterà una cinquantina di coperti, e una sala polivalente al piano superiore. Il complesso sarà arricchito con spazio per pic-nic, pergolato e orti didattici che verranno utilizzati per iniziative di valorizzazione dei prodotti gastronomici locali. Sarà presente anche un deposito e noleggio bici e bagni pubblici. Le strutture saranno fruibili a seguito di una gara per gestione dell’area.

Sabato (dalle 10 alle 17) sarà infatti possibile partecipare alle visite guidate a cura dei tecnici del Servizio Beni Monumentali, per scoprire più da vicino la nuova struttura turistico-ricettiva e il punto di ristoro con sala polivalente. Le visite alla Casa dell’Ortolano (via Bologna 1/G) saranno organizzate alle 11, 12, 15 e alle 16. L’accesso è libero fino al raggiungimento della capienza delle sale e non è prevista la prenotazione. "La nuova Casa dell’Ortolano – spiega il sindaco Fabbri – è frutto di un investimento, del valore di 3 milioni di euro. La volontà, ora, è quella di trovare una partnership tra pubblico e privato per la gestione di questi spazi, affinché questo luogo possa essere vissuto, creando nuovi posti di lavoro in città". Il recupero architettonico dei due fabbricati ha voluto mantenere il più possibile l’identità e il carattere rurale dei luoghi: quella che era anticamente una corte rurale a ridosso delle antiche Mura, già evidenziata nella carta topografica di Ferrara del 1850, diventerà ora un’attrazione turistica e didattica che mantiene e anzi valorizza quella che era la corte colonica situata all’interno del vallo delle mura storiche della città. L’intera area e il fabbricato erano stati dapprima acquisti dal Comune nel 2019 al 50% (in comproprietà con gli eredi) e poi acquisti completamente nel 2020 per la loro completa valorizzazione patrimoniale, economica e sociale.

L’intervento ha interessato un’area complessiva di 3.250 metri quadri. Il Progetto architettonico è stato elaborato all’interno del servizio beni monumentali dagli architetti Federica Tartari e Raffaela Vitale.