La casa museo Carlo Tassi rivive tra gli studenti e le opere d’arte

BONDENO

C’è una casa che vive e si fa giovane dello sguardo degli studenti. E’ la Casa museo archivio Carlo Tassi, di via Virgiliana 187, che la Regione ha riconosciuto e che la moglie Mara Tassi, dall’ ottobre scorso, ha voluto e saputo aprire a tutti. In queste settimane è stata visitata dalle istituzioni scolastiche e culturali del territorio tra finestre di luce che illuminano opere d’arte, quadri e immagini, capaci di fermare la pianura, in punti che compongono l’immenso dell’identità che esplorando si diffonde. Sono state tante le visite. "Abbiamo ospitato una delegazione di una ventina di insegnanti dell’Istituto comprensivo Teodoro Bonati di Bondeno – racconta Mara Tassi, una laurea in storia dell’arte – condotta dal dirigente Luca Maiorano. L’incontro, programmato da tempo, è stato l’occasione per fare conoscere l’eredità artistica di Carlo Tassi e del padre Gaetano e la ricchezza delle collezioni conservate nella dimora-atelier". Domande e commenti in un itinerario che esplora: "E’ stato un primo, significativo e importante passo per iniziare attività per gli studenti". L’Assessore alla cultura e alla scuola di Bondeno, Francesca Aria Poltronieri, ha sottolineato "la rilevanza che il lascito culturale di Carlo Tassi riveste per l’intera comunità locale, in particolare per i giovani che attraverso progetti mirati potranno sempre più approfondire sotto molteplici aspetti la conoscenza storica, culturale e artistica del loro territorio". Da Mara Tassi un ringraziamento al dirigente scolastico Maiorano: "che ha colto – sottolinea - il significato dell’invito rivolto all’istituzione scolastica, intuendo le possibilità di una sempre più approfondita occasione pedagogica allargata". Non è tutto. Anche l’artista Gianni Cestari ha visitato la Casa con i suoi allievi del corso di pittura del Circolo Culturale Auxing e tanti amici. Il prossimo appuntamento sarà con una delegazione di insegnanti del Liceo Giosuè Carducci di Bondeno guidata dal docente di Storia dell’Arte Riccardo Dal Bo.

Claudia Fortini