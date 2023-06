La causa al Comune Dipendente licenziata, raggiunto l’accordo Ritornerà al lavoro

di Federico Malavasi

Ci è voluto tempo e la strada non era certo in discesa. Alla fine, però, l’accordo è stato raggiunto. La dipendente comunale licenziata in tronco perché sorpresa tra i banchi del mercato in orario di servizio è stata reintegrata al termine di una lunga e articolata causa di lavoro. Dopo alcune udienze ‘complicate’, il caso è tornato in aula ieri mattina davanti al giudice Alessandra De Curtis. A dispetto di quanto apparso in precedenza quando sembravano più distanti che mai, di recente le parti hanno imboccato il binario giusto, arrivando a un accordo conciliativo.

I dettagli tecnici sono coperti da un vincolo di riservatezza, ma il risultato principale è che l’impiegata tornerà a lavorare allo stesso livello contrattuale di prima del licenziamento. Probabilmente già a partire dalla prossima settima, giusto il tempo di sbrigare gli adempimenti burocratici e registrare l’accordo formalizzato ieri in tribunale. Con questo passaggio, la causa di lavoro può dirsi terminata. L’accordo raggiunto ne determina infatti la cancellazione per estinzione.

Soddisfatto l’avvocato Maurizio Servidio, che misura le parole al termine dell’udienza. "Ritengo si sia trovata una buona soluzione per tutti – afferma ribadendo di non poter entrare nei dettagli di un accordo top secret –. Sono sempre contento quanto entrambe le parti ragionano per trovare una soluzione. Certe volte, il tempo è il miglior alleato. Tutto è bene quel che finisce bene – conclude –, al momento l’importante è che la mia assistita torni a lavorare". Cosa che, appunto, dovrebbe accadere nel giro di qualche giorno. Forse già lunedì.

Il caso. La notizia del licenziamento di una storica impiegata del Comune è trapelata all’inizio di aprile dell’anno scorso. A seguito di alcune segnalazioni erano scattati gli accertamenti della polizia locale nei confronti di presunti ritardi nel rientro al lavoro da parte della funzionaria. Secondo quanto riportato nel provvedimento di licenziamento immediato (senza necessità di preavviso), l’impiegata si sarebbe fermata a fare acquisti o comunque a guardare merce ai banchi del mercato settimanale. E, sempre secondo le contestazioni che le sono state mosse dal Comune, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Alla richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione, la dipendente aveva spiegato di essere uscita per una commissione di lavoro e di essere passata tra i banchi del mercato che si trovavano sulla via del ritorno in municipio.

La donna ha sempre sostenuto che si trattasse di un provvedimento ingiusto dopo trent’anni di servizio, decidendo così di impugnare l’atto davanti al giudice del lavoro con istanza di immediato reintegro. Dall’altra parte, il Comune aveva chiesto un provvedimento ‘importante’ nei suoi confronti. L’accordo ha chiuso la vicenda dopo oltre un anno di braccio di ferro.