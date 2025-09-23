La ’Cavalleria coloniale’ presentata in conferenza al teatro di Voghenza

Domenica scorsa nella cornice della mostra “L’Europa fuori dall’Europa 1850-1943” presso le sale del teatro Città di Voghenza in via San Leo 8 a Voghenza, si è srotolato il racconto di Riccardo Balzarotti-Kämmlein sulla Cavalleria Coloniale.

Il tiepido sole che chiudeva l’estate si è confrontato con quello che illuminava gli scenari africani protagonisti di esplorazioni e lotte per la sopravvivenza o per la follia dell’uomo.

Balzarotti, con il suo stile di precisione e semplicità, ha ripercorso la storia della presenza italiana in Africa dalle prime imprese geografiche e commerciali alle sfortunate pagine della seconda guerra mondiale tenendo incollati allo schermo i numerosi spettatori. Alla presenza della rappresentanza dell’Arma di Cavalleria, che ha onorato il Museo con la sua presenza, il pubblico ha potuto così conoscere le gesta di Spahis, Savari, Meharisti e Penne di Falco ed immergersi per più di un’ora in un racconto di cavalieri di diverse etnie, religioni, tribù affratellati dall’orgoglio di appartenere ad una cavalleria che per decenni ha servito con lealtà in terre lontane affrontando sacrifici e pericoli.

Cavalli arabi, berberi e dromedari sono tornati così a galoppare sullo schermo e a ricordare ai presenti il sacrificio di quanti, costretti dagli eventi ad una guerra spesso non voluta, non si sono tirati indietro nemmeno di fronte all’estremo sacrificio come quello del Tenente Togni che alla testa dei 30 cavalieri indigeni delle Bande Amhara, offertisi volontari, caricò i carri armati inglesi per dare tempo al suo comandante Guillet di non farsi prendere alle spalle.