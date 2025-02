La celebrazione di San Biagio: "Un intero quartiere in festa per la benedizione della gola"

La benedizione della gola ha richiamato molti fedeli. La parrocchia di ‘Santa Maria Nuova e San Biagio’ ha festeggiato nella giornata di ieri la memoria del vescovo San Biagio martire. La tradizione associa il santo alla protezione della gola, grazie a un miracolo che il vescovo della comunità armena di Sebaste operò su un bambino che stava per soffocare a causa di una lisca di pesce, che gli si era conficcata in gola. Purtroppo, di San Biagio si conosce poco, ma si sa che era sia medico ed anche vescovo. Una giornata di festa che ha visto la presenza di molti fedeli e non solo ad affollare il piccolo quartiere in centro città, tra le vie Aldighieri e Lucchesi. Il programma si è aperto con la prima messa, a cui sono seguite le funzioni in tarda mattinata e nel pomeriggio.

Quest’ultima, la vespertina, è stata presieduta dall’arcivescovo Gian Carlo Perego. Il momento più legato alla tradizione religiosa, però, è stato sicuramente il rito della benedizione della gola. Il parroco don Renzo e il diacono Daniele hanno impartito a molte persone, anche provenienti da fuori città, la benedizione a tutti i partecipanti con la reliquia del Santo. Un momento che è proseguito fino a sera. Un altro momento per i fedeli è stato il posizionamento delle candele benedette davanti alla statua di San Biagio, anche quelle portate da casa. Nelle tre giornate, da sabato fino a ieri, molte le persone che hanno potuto accedere alla pesca di beneficenza, oltre al mercatino ‘cose di altre case’, in cui si potevano trovare oggetti di qualsiasi tipo, sia nuovi e vintage, per la maggior parte, oltre a libri, vestititi, bigiotteria, quadri, giochi. Il tutto reso possibile grazie al profuso lavoro del gruppo di volontarie e volontari facenti parte della comunità di questa piccola, ma operosa, parrocchia del centro storico. Grande soddisfazione è stata espressa da don Renzo: "Una tradizione molto antica, che permane nella nostra parrocchia come un motivo di religiosità profonda e unico nel suo genere. Tante le persone che fin dalle prime ore del mattino sono venuti per la benedizione alla gola con la reliquia di San Biagio. Si tratta di un momento che richiama non solo fedeli della città di Ferrara, ma anche diversi da altri comuni, in quanto vige il passaparola e vengono appositamente per questo momento. Un grazie a tutti coloro – conclude don Renzo – coloro che rendono questa giornata una festa del quartiere".

Mario Tosatti