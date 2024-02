La cena della vergogna. Spunta un ‘decalogo’ con le regole da seguire: "Bere e dare fastidio"

Un ‘decalogo’ con le regole da seguire e i codici di comportamento per la serata. Nulla sembrerebbe essere stato lasciato all’improvvisazione in quella che ormai le cronache hanno ribattezzato la ‘cena della vergogna’. I ventiquattro commensali – tutti tra i 23 e i 33 anni ora indagati per reati che vanno dall’apologia di fascismo alla propaganda e istigazione all’odio razziale passando per minaccia e vilipendio alle forze armate – una volta arrivati al ristorante Fraschetta di via Carlo Mayr avrebbero dovuto seguire un vademecum in sei punti, tra i quali spiccano bere, disturbare eventuali altri clienti del locale e cantare. Le parole dei cori da intonare erano riportate su un foglietto distribuito all’ingresso, dopo essere stati scaricati dal web. Testi irripetibili, con insulti e irrisioni nei confronti di vittime di omicidio, forze dell’ordine e tanto altro. Da Yara Gambirasio, uccisa a 13 anni, e Meredith Kercher violentata e assassinata a Perugia nel 2007, all’ex campionessa azzurra Fiona May, sbeffeggiata per il colore della pelle; dai carabinieri uccisi a Nassiriya ad Alex Zanardi, fino a uno dei simboli dell’orrore della Shoah, Anne Frank.

Tutto sarebbe partito da una chat, creata qualche giorno prima proprio in vista del compleanno che si festeggiava la sera del 22 dicembre nel ristorante del centro. Il nome del gruppo Whatsapp era ‘Frati ngiustamente carcerati’. Il tema della festa era appunto carcerati e poliziotte, con i partecipanti vestiti chi da detenuti, chi da agenti. Da lì, la cronaca di una cena becera, che alcuni tra i diretti interessati già si affrettano a definire "goliardica", perché "non siamo né fascisti né razzisti". Al di là delle spiegazioni trapelate all’indomani delle perquisizioni (dalle quali, lo ricordiamo, sono emersi calendari e manifesti con il volto del Duce, katane, una pistola giocattolo, manganelli con la scritta ‘boia chi molla’ e altro), a chiarire i contorni e i retroscena di quella serata saranno le indagini di Digos e procura. Venerdì il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha conferito l’incarico al consulente informatico che dovrà analizzare i quattro cellulari e il computer sequestrati nel corso dell’operazione. La lente degli inquirenti si concentra principalmente sulle chat. Si cerca di capire cosa si siano detti gli indagati, chi c’era nei gruppi social e le modalità con cui è stata organizzata l’iniziativa finita sotto la lente.

Secondo alcune indiscrezioni, il numero delle persone coinvolte nell’inchiesta sembra destinato ad aumentare. Procura e Digos sono infatti alla ricerca di altri commensali che la sera del 22 dicembre erano seduti a quel tavolo, ma che sono riusciti ad allontanarsi anzitempo. Prima cioè dell’intervento delle volanti che ha dato il via a un’indagine i cui primi risultati hanno lasciato senza parole (se non quelle di sdegno) un’intera città.

f. m.