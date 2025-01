"La centrale a biometano e i ’giochi’ della sinistra"

Caro Carlino, “Ferrara al centro delle politiche di sviluppo regionale...”. Inizia così l’articolo sul piano de Pascale pubblicato sul Carlino domenica 12 gennaio a firma del capogruppo del Pd in Regione Paolo Calvano. Tre giorni dopo appare la notizia che l’agenzia regionale Arpae ha dato parere favorevole alla realizzazione dell’impianto a biometano a Gaibanella. Allora mi sono chiesto: sono queste le politiche di sviluppo che la Regione vuol realizzare nel ferrarese? Visti i precedenti sembra proprio di sì. Politiche che hanno messo in imbarazzo gli esponenti della sinistra nostrani. Infatti, mentre a Ferrara hanno votato col centrodestra il “no” al rilascio del permesso di costruire la centrale, a Bologna, dove sono in maggioranza, non hanno neppure preso in considerazione la decisione di Arpae. I soliti “giochini”. E neppure ci si può fidare della Rete della Giustizia Climatica e dei comitati dopo che il dirigente Fabrizio Magnani ha dichiarato che dicono “cose non vere”. Insomma, fra giochini da una parte e cose non vere dall’altra, alla fine a rimetterci saranno i cittadini di Gaibanella. A questo punto, non rimane che il ricorso al Tar del sindaco Alan Fabbri: speriamo bene. Grazie per la pubbliczione, saluto la redazione. Roberto Zaramella