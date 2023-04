La centrale a biometano Arpae: "L’impianto si fa" Il Pd: "Cittadini esclusi"

di Federico Di Bisceglie

La centrale a biometano a Villanova si farà. I tecnici di Arpae sul punto, ieri in commissione consiliare, sono stati chiari: il parare espresso dagli organismi tecnici è favorevole alla realizzazione dell’opera. Insomma non c’è modo di fermare il progetto presentato da Alvus (per conto di Apis Fe1), nonostante le preoccupazioni che i residenti hanno espresso in questi mesi e che hanno ribadito ieri durante il confronto in Aula. Non sono bastati il lungo resoconto fatto dal vicesindaco e assessore alle Frazioni, Nicola Lodi e le descrizioni tecniche dei tecnici delle ditte a placare gli animi. Ma c’è un punto, tra il tecnico e il politico, che è emerso nella discussione di ieri e che ha particolare rilevanza. Il 21 febbraio dello scorso anno il Consiglio Comunale votò una delibera legata alla centrale. Il contenuto dell’atto era sostanzialmente un parere sulla realizzazione o meno dell’impianto stesso. La votazione diede esito negativo (la maggioranza votò in massa per la bocciatura). Tuttavia, come spiegato ieri in Commissione, ai fini dell’iter autorizzativo per la realizzazione dell’impianto quella delibera non aveva alcun valore. Sì, perché il Comune non ha competenza sulla parte autorizzativa. Dunque, spiegano i tecnici di Arpae, "i parerei favorevoli alla realizzazione dell’impianto sono arrivati dalla conferenza dei servizi". Di cui, peraltro, il Comune fa parte. Ed è su questo punto che si concentra l’attacco del capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo. "Ancora una volta – così il dem – assistiamo a una totale mancanza di una linea politica di questa amministrazione. Il Comune, prima di assumere qualsiasi tipo di decisione (malgrado sappiamo bene che le opere strategiche per la transizione rispondono a una legislazione nazionale o europea), avrebbe dovuto valutare bene l’impatto che questo impatto avrà nel contesto in cui verrà inserita. Non solo: andavano coinvolti i cittadini e la commissione di oggi (ieri, ndr) doveva essere fatta quattordici mesi fa". Del mancato dialogo tra Comune e cittadinanza parla anche Sandra Travagli, portavoce del comitato di residenti contrari al progetto. "Questo impianto – dice – sarà il secondo in Regione per dimensioni, con un’occupazione di superfice pari a quattordici ettari di terreno agricolo. Questo comporterà non solo un grande consumo di suolo, ma un impatto devastante per il nostro quartiere, senza contare i riverberi sulla viabilità". Il vicesindaco Lodi, a margine della commissione, risponde alle critiche del Pd. "I dem continuano a fare politica sulla pelle dei cittadini – scandisce - . Loro sono lontani dalla frazioni. L’opposizione si è astenuta sulla costruzione di questo impianto, ma le norme vanno rispettate. Il Pd, lo ricordiamo, si astenne". Il punto, però, è che la votazione doveva essere sulla variante urbanistica. Che è materia sulla quale il Comune ha competenza. Si apre la campagna elettorale?