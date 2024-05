LA CERIMONIA

Oggi alle 19 inaugura la panchina arcobaleno in zona Darsena, nell’area maggiormente frequentata dai giovani, cioè quella dello skate park. Il Comune ha accolto la richiesta di Arcigay Ferrara ‘Gli Occhiali d’oro’, Famiglie Arcobaleno e Agedo di realizzare una panchina rainbow sulla quale sarà affissa dall’amministrazione comunale una targa che invita tutti al rispetto reciproco e alla libertà di essere. "Una panchina che rappresenta la faticosa e lunga strada da percorrere affinché le persone Lgbtqia+ non siano più vittime di discorsi d’odio e di forme di discriminazione diretta o indiretta – spiegano i promotori –. Discriminazioni che riguardano anche la nostra provincia e che ogni anno il Centro Antidiscriminazione di Arcigay monitora, sulla base delle analisi dei dati di accesso ai servizi offerti dal Centro stesso". Dal 17 maggio 2023 al 17 Maggio 2024 gli accessi al Cad sono stati 86, una media di due richieste di aiuto alla settimana, se si tiene conto che il Centro nel mese di agosto riceve solo richieste con carattere di urgenza. I servizi maggiormente fruiti sono quelli di supporto psicologico e legale, le fasce di età particolarmente rilevanti sono la fascia 13-17 anni, la fascia 19-26 soprattutto studenti e studentesse universitarie e gli over 55 che vivono condizioni di solitudine involontaria ed emarginazione sociale.