La chance del commercio. Dai clienti ai punti vendita, scatta un maxi piano per rilanciare i negozi

Uno studio per elaborare le policy da mettere in campo per migliorare le condizioni del commercio locale. Un’iniziativa a metà tra la politica, le associazioni degli imprenditori (in particolare Confesercenti) e l’ateneo estense che curerà la parte più "scientifica" del progetto. Lo studio, si articolerà in tre iniziative principali.

Dapprima si partirà con un’indagine statistica realizzata attraverso interviste dedicate ai consumatori. Il secondo luogo si procederà a un censimento dei punti vendita in un insieme di vie rilevanti sotto il profilo del sistema del commercio. Da ultimo, verrà realizzata un’indagine statistica attraverso interviste a un campione casuale di esercenti. La ratio. Per realizzare l’indagine statistica sui consumatori, verranno individuati alcuni punti di rilevazione tra centro e periferie e verranno intervistati i passanti. Le domande saranno varie e verteranno principalmente sulle caratteristiche individuali, sulle condizioni abitative e sul rapporto con l’ecommerce. Verranno analizzati poi i comportamenti di consumo, la frequenza, la fascia oraria e le strategie di acquisto. Mentre agli esercenti verranno poste domande simili a quelle dell’indagine rivolta ai consumatori, con approfondimenti sui punti di forza e di debolezza della zona e sulle criticità, l’evoluzione del commercio locale rispetto all’anno prima e sulle previsioni per il futuro. "Le abitudini di consumo sono modificate – così l’assessore ai rapporti con Unife, Alessandro Balboni – e l’amministrazione comunale ha il dovere di studiare quanto sta accadendo nella propria città per potere poi pianificare strumenti d’intervento più efficaci. L’obiettivo è quello di avere elementi utili a migliorare la situazione e a prevenire complicazioni o peggioramenti di un settore che ha delle complessità. In questo senso nasce una collaborazione, stimolata anche dal Consiglio comunale, per incentivare lo studio delle complessità del settore del commercio a Ferrara con un approccio scientifico". Questo stimolo, prosegue l’amministratore, "è arrivato in parallelo alla richiesta di Confesercenti di poter approfondire la materia. Da parte nostra abbiamo deciso di rivolgersi a un partner d’eccellenza che è la nostra Università, investendo anche risorse". Soddisfatta anche la rettrice di Unife, Laura Ramaciotti. "Ancora una volta – così Ramaciotti – ci troviamo coinvolti in un’iniziativa che mette in rete le istituzioni del nostro territorio. Ricordo che l’università ha la cosiddetta terza missione, affiancata a quelle della ricerca e della didattica, che prevede un contributo accademico attivo e fattivo all’impatto di crescita culturale, economica e sociale del territorio. E lo studio rientra in quest’ambito". A scendere più nei dettagli della rilevazione, è il docente del dipartimento di Economia a Unife, Stefano Bonnini. "L’obiettivo di questo studio – spiega – è di mettere a fuoco comportamenti di consumo diversi (di residenti, pendolari, studenti), le dinamiche di consumo (frequenza, fascia oraria, giorni della settimana), i fattori che guidano le scelte di acquisto e le criticità (prezzi, presenza di parcheggi nei pressi, accessibilità), le strategie e i comportamenti legati a sollecitazioni (in negozio e online)". Pieno appoggio all’iniziativa arriva anche dai vertici di Confesercenti, Nicola Scolamacchia (presidente) e Alessandro Osti (direttore). "È un giorno importante – così Osti e Scolamacchia - per la Confesercenti, ma soprattutto per i commercianti della città. Il commercio è in una fase di trasformazione. Perciò abbiamo ritenuto importante proporre un’analisi dello stato del commercio nella città, comprendendo tutta la città e non solo quella del centro storico, per avere un punto fermo da cui partire per fare dei ragionamenti avendo dei dati il più possibile oggettivi. Un’iniziativa che si aggiunge ad azioni già avviate per capire le buone prassi e condividere le problematiche, trovando insieme una strada per risolvere le difficoltà del commercio che porta ad aperture e chiusure frequenti con le conseguenze di ciò che ricadono sul territorio".