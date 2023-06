Matteo ci presenta la missione del gruppo dei dodici. Apostolo significa inviato, ossia rappresentante con gli stessi poteri di chi lo ha inviato. Nell’Antico Testamento anche Dio si era servito di messaggeri per rendersi presente al popolo di Israele: i Profeti, numerosi al principio e poi via via scomparsi. Quando Giovanni Battista comincia a predicare nel deserto molti vedono in lui un profeta. Anche per Gesù, potente in parole e in opere, qualcuno pensa ad uno degli antichi profeti tornato in vita. In effetti Gesù parla con autorità e compie gesti simbolici sostenendo di essere mandato da Dio, ma anche manda in nome e per conto di Dio. Il numero simbolico di dodici rimanda ai dodici figli di Giacobbe recatisi in Egitto al tempo della carestia e da cui poi si sarebbero formate le dodici tribù di Israele, altro nome di Giacobbe. Costituendo dodici Apostoli, Gesù dà inizio ad un nuovo popolo di Dio, la Chiesa, che troverà in quelli che Egli sceglie dei punti di riferimento stabili e sicuri. Infatti altrove gli Apostoli sono detti “colonne”, e Giovanni nell’Apocalisse descrive la nuova Gerusalemme che poggia “su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli”.

All’opposto di quest’immagine gloriosa si trovano le folle che Gesù vede davanti a sé nel corso della sua attività pubblica, stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Di fronte ad esse, constatando la scarsità di forze, invita alla preghiera. Ciò che dispiace a Gesù è che tante possibilità di bene connaturate ad ogni persona umana vadano sprecate e irrimediabilmente perdute. Non solo è Dio che va pregato perché si prenda cura delle sue pecore e mandi operai, ma anche la chiamata degli apostoli va considerata come atto gratuito e benevolente: la vocazione all’apostolato è dono di Dio. Il passaggio da discepoli ad apostoli, lungi dall’avvenire per una necessità “strategica”, è un’ulteriore dimostrazione dell’amore di Dio. La compagnia di tutti gli uomini, senza discriminazioni, non è un “progetto ecclesiale”, ma è la modalità con cui Gesù rivive per le strade del mondo, insegnando e guarendo, fino alla fine dei tempi. La missione è un dono che Dio fa a tutti gli uomini e alla comunità cristiana. E l’invito a rivolgersi soltanto alle pecore perdute della casa d’Israele, non indica una restrizione dei destinatari del Regno: Israele, infatti, in Gesù di Nazareth ha allargato i suoi confini geografici per comprendere tutti coloro che in lui divengono l’autentico Israele.

Sandro Mastellari