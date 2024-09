La chiave è El Kaddouri

Il primo giorno dell’ultima settimana di mercato se n’è andato senza sussulti particolari. Nessuna operazione conclusa, né in entrata né in uscita, per la Spal che quindi adesso ha soltanto quattro giorni a disposizione per fare quadrare i conti. In realtà, almeno per un’operazione molto particolare, non sono esclusi i tempi supplementari. Il caso di Omar El Kaddouri, svincolato di lusso classe 1990, fa infatti storia a sé. Il marocchino si sta allenando con continuità assieme alla squadra di Dossena da alcune settimane, e recentemente ha lanciato messaggi d’amore alla Spal. Il suo talento non è in discussione, e a quanto pare anche la condizione fisica comincia a migliorare, senza dimenticare che il tecnico – che lo conosce come le proprie tasche – potrebbe utilizzarlo in diversi ruoli del centrocampo e dell’attacco. Il club biancazzurro per il momento preferisce non approfondire la questione, assicurando che almeno fino a venerdì sera il giocatore sarà libero di valutare le eventuali proposte che gli arriveranno. La realtà però è che El Kaddouri in questi giorni sta prendendo in seria considerazione la possibilità di stabilirsi a Ferrara, magari venendo incontro alla società dal punto di vista economico. Trattandosi di un giocatore senza contratto, la Spal potrebbe trattarlo e farlo firmare anche la prossima settimana. E gli indizi portano proprio a una soluzione di questo tipo, con mister Dossena che potrebbe ricevere in regalo il suo pupillo in extremis, anzi nell’extra time. Non è semplice invece sbloccare la cessione di Andrea La Mantia, per il quale si sta provando a intavolare uno scambio molto complicato con il Catania con Cosimo Chiricò: al momento filtra un certo pessimismo. In ogni caso, una soluzione per La Mantia andrà trovata assolutamente, costi quel che costi: trovargli una sistemazione è forse la priorità assoluta del direttore sportivo Casella che a breve dovrebbe chiudere ufficialmente per le cessioni di Riccardo Collodel alla Casertana e Daniel Dumbravanu alla Lucchese.

Si torna a parlare con insistenza di Salvatore Santoro, centrocampista di proprietà del Pisa che mister Dossena ha avuto con sé la scorsa stagione nella Pro Vercelli. Ma la trattativa non decolla. Inoltre, è spuntata una pista che porta ad Hamza Haoudi, centrocampista del Frosinone che come Santoro nell’ultimo campionato ha giocato nella Pro Vercelli. Di sicuro la Spal deve ingaggiare almeno un terzino destro e un attaccante esterno di destra, ma si attendono rinforzi anche al centro della difesa, in linea mediana e al centro dell’attacco. Ovviamente a patto di riuscire a cedere i giocatori con le valigie pronte: oltre a quelli già citati, sono in partenza almeno Marco Rosafio e Marcel Buchel. Mancano solo quattro giorni per fare tantissime cose, però un anno fa nella Pro Vercelli la coppia Casella-Dossena allestì mezza squadra titolare in volata: concederanno il bis a Ferrara?