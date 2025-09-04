La chiesa di San Lorenzo riapre con i suoi tesori

La Chiesa di San Lorenzo e la pinacoteca saranno visitabili gratuitamente il 13 e 14 settembre. Saranno previsti anche nuovi orari e il ritorno del venerdì come giornata di apertura al pubblico. Sarà possibile visitare i due spazi dal venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La tariffa d’ingresso resta invariata, ma in occasione della Fiera di Cento, sabato 13 e domenica 14, la Pinacoteca e la Chiesa di San Lorenzo saranno visitabili gratuitamente.

Le novità non finiscono qui: in occasione del ricco programma di iniziative che popola il Settembre Centese, anche in Pinacoteca accadranno cose. Si parte proprio questo sabato alle 18 presso il Centro Studi con la presentazione ufficiale del Gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese alla presenza del capo delegazione Barbara Pazi, la presidente del FAI regionale Carla Di Francesco e la referente del FAI regionale Barbara Rossi.

Domenica 7 settembre alle 19:30 è in programma “Un viaggio tra luci e ombre dell’arte e del cosmo” in collaborazione con l’Associazione Astrofili Centesi: si parte dalla Pinacoteca, accompagnati dal Direttore Giovanni Sassu e a seguire ci si sposterà sull’argine del fiume Reno per assistere all’eclissi totale di luna accompagnati dalle note del pianista Valerio Cantori.

Durante il weekend della Fiera, 13 e 14 settembre, una ricca offerta di visita negli spazi museali: un “Invito alla meraviglia” è quello che propone il Direttore Giovanni Sassu con Elena Bastelli e Lorenzo Lorenzini, mentre Fausto Gozzi e Valeria Tassinari racconteranno la mostra “Le Sibille del Guercino”.

Infine, sabato 20 settembre alle ore 17:30, presso il Centro Studi, un nuovo appuntamento con Freschi di Laurea.