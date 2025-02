La chiesa di Zenzalino in festa: "Per la celebrazione di San Biagio"

La chiesa di Zenzalino era gremita, nella giornata di ieri, per la celebrazione in onore di San Biagio, patrono del Rione Crusar e dell’antica tenuta di Copparo. La suggestiva funzione religiosa, a cui hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni, il vicesindaco Bruna Cirelli e l’assessore Francesca Buraschi, è stata presieduta da don Piergiorgio Mancin e da don Leonardo Bacelle, che in chiusura hanno impartito la benedizione delle gole. All’esterno della cappella, sono state distribuite bevande calde per i numerosi partecipanti alla cerimonia in una giornata profondamente comunitaria. "Questa ricorrenza rappresenta un modo per incontrarci fra gli ormai figli e nipoti delle qualche centinaia di abitanti di Zenzalino nel secolo scorso, prima della meccanizzazione dell’agricoltura – spiega Antonio Viani, che ha aperto le porte della tenuta –. È una gioia ritrovarci fra zenzalinesi, perché tali si rimane anche vivendo ormai lontano. È un bel modo di mantenere i contatti e la tradizione: di fare comunità all’insegna del patrono".

L’antica chiesa della tenuta di Zenzalino, che ospita la tomba del conte Trotti e che è dedicata al santo, protettore della gola, è da sempre caro ai crusarini che, in occasione delle vittorie del palio, raggiungono questo luogo di storia a piedi con lo stendardo. Nel pomeriggio, il programma è proseguito con una cerimonia nella chiesa parrocchiale di Copparo, anch’essa conclusa con la benedizione delle gole. Quindi l’aperitivo tutti insieme nella sede ’gialloblu’ del Crusar. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica, con la donazione di sangue ’Crusar per Avis’ al punto di raccolta della Casa della Comunità Terre e Fiumi.

v.f.