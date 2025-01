La Chiesa in lutto. L’addio a Padre Celso: "Una missione di carità"

Lutto nel mondo della chiesa, è morto ieri mattina Padre Celso Centis, 94 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’arcivescovo Gian Carlo Perego con la Comunità dei Frati minori Conventuali della Basilica di San Francesco.

Una vita dedicata al signore quella di Padre Celso Centis. Era nato a San Vito al Tagliamento nel 1931 e aveva fatto la sua professione temporanea nell’Ordine dei Frati minori Conventuali nel 1950 e quella solenne nel 1954. Ordinato presbitero nel 1957, era arrivato a Ferrara alla fine del 2013 dopo aver ricoperto molti incarichi importanti nell’Ordine. In questi anni si era preso a cuore l’Ordine francescano secolare, come assistente, oltre alla predicazione e alle confessioni. Ha operato sempre con grande passione sia nell’ambito dell’evangelizzazione che della carità. E’ stato un esempio per tutti con l’attività decennale di cappellano alle carceri di Parma che si è conclusa all’età di 80 anni, poco prima del suo arrivo nella città di Ferrara.

La salma di Padre Celso resterà nella camera ardente allestita nella sacrestia della Basilica di San Francesco a Ferrara da oggi pomeriggio (quando alle 15.30 ci sarà un momento di preghiera), fino alla mattina di mercoledì 8 gennaio, quando alle 10.30 saranno celebrate le esequie. La salma sarà portata poi a Camposampiero, in provincia di Padova, per la tumulazione.

L’Arcivescovo Gian Carlo Perego invita a pregare per lui e a ringraziare il Signore del suo ministero. Un pensiero per i suoi confratelli di San Francesco e per l’Ordine francescano secolare di Ferrara – di cui Padre Celso era assistente – a cui vanno le più sentite condoglianze e la nostra gratitudine".